Emelec consiguió reducir la suspensión al estadio George Capwell

El Tribunal de Apelaciones le dio una buena noticia a los hinchas de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Emelec</a>. El bombillo<b> consiguió la reducción de la sanción que le dieron al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estadio-george-capwell target=_blank>estadio George Capwell</a></b> por los incidentes del Clásico del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/emelec-y-la-dura-sancion-al-capwell-por-los-incidentes-luego-del-clasico-del-astillero-LD10131802 target=_blank></a></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/emelec-sancionado-en-10-de-13-partidos-en-el-capwell-y-espera-nueva-multa-tras-el-clasico-del-astillero-JB10118274 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-y-el-precio-de-las-entradas-para-el-partido-contra-independiente-del-valle-DC10216063 target=_blank></a> <b></b>