Emelec consiguió reducir la suspensión al estadio George Capwell

El Tribunal de Apelaciones le dio una buena noticia a los hinchas de Emelec. El bombillo consiguió la reducción de la sanción que le dieron al estadio George Capwell por los incidentes del Clásico del Astillero.

La sanción inicial para Emelec fue de cuatro partidos sin público y dos juegos con la clausura de la general avenida Quito, pero fue reducida.

Según la información de la periodista María José Gavilanez, el Tribunal resolvió bajar a dos partidos sin público en el hexagonal, pero mantener los dos encuentros de sanción a la general de la Avenida Quito.

Es decir, la sanción se redujo en un encuentro, ya que el bombillo cumplió el duelo ante El Nacional a puerta cerrada.