Emelec consiguió reducir la suspensión al estadio George Capwell

Emelec presentó una apelación y logró reducir la sanción que tenían sobre el estadio George Capwell para contar con hinchas en el cierre del hexagonal principal.

   
    Emelec redujo la suspensión al estadio George Capwell.( API )
El Tribunal de Apelaciones le dio una buena noticia a los hinchas de Emelec. El bombillo consiguió la reducción de la sanción que le dieron al estadio George Capwell por los incidentes del Clásico del Astillero.

La sanción inicial para Emelec fue de cuatro partidos sin público y dos juegos con la clausura de la general avenida Quito, pero fue reducida.

Según la información de la periodista María José Gavilanez, el Tribunal resolvió bajar a dos partidos sin público en el hexagonal, pero mantener los dos encuentros de sanción a la general de la Avenida Quito.

Es decir, la sanción se redujo en un encuentro, ya que el bombillo cumplió el duelo ante El Nacional a puerta cerrada.

Emelec volverá a tener público para recibir al Aucas.
Emelec volverá a tener público para recibir al Aucas. ( API )

¿Cuándo Emelec volverá a jugar con hinchas en el estadio George Capwell?

Por esa razón, Emelec deberá disputar dos partidos más a puerta cerrada, además de las restricciones en el sector de las generales Quito, pero sí tendrá a sus hinchas en la parte final del hexagonal final.

Entonces, el bombillo no podrá tener público para enfrentar al Deportivo Cuenca y Delfín, pero tendrá el regreso de los hinchas para recibir al Aucas.

Finalmente, Emelec podrá contar con estadio lleno para la novena fecha del hexagonal principal en el estadio George Capwell.

