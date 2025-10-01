Jürgen Klopp afirma que no volverá a entrenar en un futuro próximo

El ex entrenador alemán <b>Jürgen Klopp</b>, con pasado en el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/borussia-dortmund target=_blank>Borussia Dortmund</a></b> y <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liverpool target=_blank>Liverpool</a></b>, habló para el diario inglés <b>The Athletic</b> sobre la exigencia de ser un entrenador de élite. No me perdí nada en la<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/fef-actualiza-fecha-del-sorteo-de-16vos-del-torneo-de-ascenso-nacional-DC10215879 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>