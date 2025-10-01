Jürgen Klopp afirma que no volverá a entrenar en un futuro próximo

El ex entrenador alemán Jürgen Klopp, con pasado en el Borussia Dortmund y Liverpool, habló para el diario inglés The Athletic sobre la exigencia de ser un entrenador de élite.

"No me perdí nada en la vida porque nunca pensé en ello. Así que, durante casi 25 años, fui dos veces a una boda: una fue la mía y la otra fue hace dos meses", comentó Jürgen.

Lea más: FEF actualiza fecha del sorteo de 16vos del torneo de Ascenso Nacional

"En 25 años, he ido cuatro veces al cine, todas en las últimas ocho semanas. Ahora es un placer poder hacerlo".

Klopp comentó que a pesar de viajar tanto, lo único que veía en los lugares era el hotel, el estadio o el campo de entrenamiento.

Jürgen, ganador de una Premier League y Champions League con el Liverpool, actualmente está trabajando como director de fútbol para el grupo Red Bull.