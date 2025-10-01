Juan Carlos De Lima, exjugador de Emelec y Deportivo Quito, falleció a los 63 años

El exfutbolista uruguayo Juan Carlos De Lima, quien jugó en los equipos ecuatorianos Universidad Católica, Deportivo Quito y Emelec, falleció a los 63 años.

Nacido en la provincia de Florida, el 2 de mayo de 1962, De Lima llegó a Ecuador en 1985 para jugar con la Universidad Católica. Un año más tarde firmó con el Deportivo Quito.

Con la AKD, el atacante se convirtió en goleador de la Copa Libertadores 1986, lo que despertó el interés del Botafogo de Brasil.

Su último paso en Ecuador fue entre 1989 y 1991, cuando se unió a Emelec.

Con los azules quedó grabado en la historia por anotar tres tantos en la histórica goleada 6-0 del Bombillo a Barcelona SC en el estadio Modelo en 1990.

El uruguayo De Lima integra una lista de apenas cuatro futbolistas que han marcado un triplete en un mismo Clásico del Astillero.

Antes de llegar al cuadro eléctrico, en 1988, De Lima firmó con Nacional de Uruguay, con el que disputó 30 encuentros, anotó 14 goles y consiguió dos de los títulos más importantes en la historia del club: la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1988.

El delantero fue titular en las dos finales del certamen continental frente a Newell's Old Boys. Tras el 1-0 en contra en la ida, Nacional goleó 3-0 en Montevideo para conquistar la tercera Libertadores, la última hasta el momento en su historia.

Ese triunfo le dio el pase a la Copa Intercontinental, donde Nacional venció en los penales al PSV Eindhoven de Ronald Koeman y Romario. De Lima disputó los 120 minutos de ese encuentro y anotó en la definición desde los doce pasos.