Patrik Mercado tendría un acuerdo con un club de la Premier League

Santiago Morales, Gerente de Independiente del Valle, habló para el programa radial Matchdeportes y confirmó que recibieron interés por un club alemán e inglés por el mediocampista ofensivo Patrik Mercado en la ventana de transferencias europea.

Sin embargo, estos clubes no lograron liberar un cupo de extranjero para la incorporación de Patrik y la operación no tuvo éxito.

"Tenemos un ofrecimiento firme de parte de un club de la Premier League por Patrik el próximo año, que también esta sujeto a la liberación de un cupo de extranjero", declaró Morales.

Aunque Morales afirma que buscarán retenerlo para el próximo semestre para que juegue Copa Libertadores con el equipo negriazul.

En la Liga Pro 2025, Patrik ha registrado tres goles y 8 asistencias en 28 encuentros disputados.