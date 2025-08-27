Vinotinto vs. El Nacional se disputará sin público por la fecha 27 de la Liga Ecuabet

<b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/millonaria-oferta-salario-fenerbahce-jeremy-sarmiento-fichaje-LB10009741 target=_blank>La millonaria oferta de salario del Fenerbahçe a Jeremy Sarmiento para su fichaje</a> El enfrentamiento entre ambos clubes se <b>jugará este viernes 29 de agosto, a las 19:00</b> (hora de Ecuador), por <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/tabla-posiciones-finalizar-fecha26-ligapro-liga-ecuabet-MH9999619 target=_blank></a><b></b>