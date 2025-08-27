Vinotinto vs. El Nacional se disputará sin público por la fecha 27 de la Liga Ecuabet

Vinotinto FC enfrentará a El Nacional por la fecha 27 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, en el estadio Olímpico Atahualpa, y el club decidió que no asista ninguna de las aficiones al encuentro.

La hinchada de los puros criollos ha sido protagonistas de actos de violencia durante los últimos encuentros y han sido detenidos con armas letales, por lo que Vinotinto tomó la decisión de no contar con ellos para el encuentro.

“En coordinación con LigaPro y los organismos de control competentes, se ha dispuesto que el encuentro correspondiente frente a El Nacional se dispute, sin presencia de público de ambas aficiones”; explicó el club.

Vinotinto reafirmó que “la decisión se adopta en cumplimiento del exhorto emitido por la Policía Nacional, tras la evaluación de los recientes acontecimientos que afectan a la seguridad”.