Vinotinto vs. El Nacional se disputará sin público por la fecha 27 de la Liga Ecuabet

Vinotinto FC tomó la decisión de que el encuentro ante El Nacional no se disputará con hinchas en el estadio Olímpico Atahualpa.

   
    Vinotinto enfrentará a El Nacional por la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.( API )
Vinotinto FC enfrentará a El Nacional por la fecha 27 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, en el estadio Olímpico Atahualpa, y el club decidió que no asista ninguna de las aficiones al encuentro.

La hinchada de los puros criollos ha sido protagonistas de actos de violencia durante los últimos encuentros y han sido detenidos con armas letales, por lo que Vinotinto tomó la decisión de no contar con ellos para el encuentro.

“En coordinación con LigaPro y los organismos de control competentes, se ha dispuesto que el encuentro correspondiente frente a El Nacional se dispute, sin presencia de público de ambas aficiones”; explicó el club.

Vinotinto reafirmó que “la decisión se adopta en cumplimiento del exhorto emitido por la Policía Nacional, tras la evaluación de los recientes acontecimientos que afectan a la seguridad”.

Entonces, el encuentro se disputará sin los hinchas de El Nacional, ni los de Vinotinto para el partido.

El enfrentamiento entre ambos clubes se jugará este viernes 29 de agosto, a las 19:00 (hora de Ecuador), por la transmisión de Zapping.

En la tabla de posiciones, Vinotinto se ubica en el puesto 15 con 24 puntos; mientras que El Nacional ocupa el lugar 10 con 31 unidades.

