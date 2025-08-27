Fútbol Internacional
La millonaria oferta de salario del Fenerbahçe a Jeremy Sarmiento para su fichaje

Jeremy Sarmiento no es tomado en cuenta en el plantel del Brighton, por lo que explora sus opciones y el Fenerbahçe es la principal alternativa del ecuatoriano para su futuro.

   
    Jeremy Sarmiento saldrá del Brighton en este mercado de fichajes.
El Brighton le informó a Jeremy Sarmiento que no será tomado en cuenta en esta temporada, por lo que empezaron a buscarle equipo para su traspaso y ya existe un interesado en ficharlo.

El futbolista de 23 años recibió una propuesta del Cruzeiro, pero no desea tener su primera experiencia en Sudamérica y su principal objetivo es mantenerse en Europa.

Ahora, Fenerbahçe se metió a la puja para contratar a Jeremy Sarmiento y desea conseguir la contratación del ecuatoriano desde el Brighton, según el periódico Aksam.

El medio reveló que el cuadro turco le ofreció USD 3.5 millones anuales de salario a Sarmiento para convencerlo por su pase.

Jeremy Sarmiento estuvo cedido en el Burnley durante la temporada pasada.
Jeremy Sarmiento estuvo cedido en el Burnley durante la temporada pasada.

Por su parte, el Brighton está dispuesto a dejar salir al extremo en una cesión o en una venta, pues no entra en los planes del entrenador para esta temporada.

En caso de buscar un fichaje permanente, el Brighton solicita alrededor de USD 6 millones, pues el contrato de Sarmiento vencerá en junio del 2027.

Jeremy se convirtió en el principal objetivo de los Canarios Amarillos, tras la aprobación de José Mourinho para cerrar el traspaso.


