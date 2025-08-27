La millonaria oferta de salario del Fenerbahçe a Jeremy Sarmiento para su fichaje

El futbolista de 23 años recibió una propuesta del Cruzeiro , pero no desea tener su primera experiencia en Sudamérica y su principal objetivo es mantenerse en Europa.

El Brighton le informó a Jeremy Sarmiento que no será tomado en cuenta en esta temporada, por lo que empezaron a buscarle equipo para su traspaso y ya existe un interesado en ficharlo.

Jeremy Sarmiento estuvo cedido en el Burnley durante la temporada pasada. ( )

Por su parte, el Brighton está dispuesto a dejar salir al extremo en una cesión o en una venta, pues no entra en los planes del entrenador para esta temporada.

En caso de buscar un fichaje permanente, el Brighton solicita alrededor de USD 6 millones, pues el contrato de Sarmiento vencerá en junio del 2027.



Jeremy se convirtió en el principal objetivo de los Canarios Amarillos, tras la aprobación de José Mourinho para cerrar el traspaso.



