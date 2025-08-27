Más deportes
27 ago 2025 , 11:23

Daniel Pintado no correrá en el Mundial de Atletismo en Tokio por la recuperación de su lesión

El campeón olímpico de marcha en París, Daniel Pintado, reveló que no podrá participar en el Mundial de Atletismo en Tokio, mientras se recupera de su lesión y confía defender su título en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

   
  • Daniel Pintado no correrá en el Mundial de Atletismo en Tokio por la recuperación de su lesión
    Daniel Pintado no participará en el Mundial de Tokio 2025.( Redes sociales )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El campeón olímpico de marcha en París 2024, el ecuatoriano Daniel Pintado, anunció su ausencia en el Mundial de Atletismo en Tokio al estar en proceso de recuperación de una lesión.

El ecuatoriano manifestó su esperanza de volver con más fuerza con miras a la alta competición y a la defensa de su título en Los Ángeles 2028.

"Me toca aceptar que no estaré en el Campeonato Mundial, esta vez decidí cuidar de mí. Me destrozó el corazón, pero no me rindo, aún me faltan muchos títulos, para lo que estoy trabajando muy bien y lo de la lesión me ha ayudado bastante para conocer un montón de cosas más", afirmó Pintado en sus redes sociales.

Lea más: La millonaria oferta de salario del Fenerbahçe a Jeremy Sarmiento para su fichaje

El campeón en los 20 kilómetros marcha y medallista de plata en la prueba de maratón de marcha por relevos mixtos junto a Glenda Morejón, se sometió a una artroscopia de cadera en abril pasado.

Los tiempos en el proceso de recuperación no le permitirán ir al Mundial de Tokio, que se inicia el próximo 13 de septiembre.

Lea más: Convocados al microciclo pueden meterse a la lista final de las Eliminatorias

Pintado pasó una de las etapas de su proceso de rehabilitación en la ciudad deportiva del FC Barcelona, y ya trabaja para volver a competir.

Para el atleta, de 30 años, el 2025 "ha sido difícil", pues después de la cirugía, cada día ha sido una batalla, "me entregué al máximo, soñando con volver lo más pronto", dijo al resaltar su voluntad y esperanza para volver mucho más capacitado en todos los aspectos.

Temas
Deportes
Atletismo Ecuador
Ecuador mundial de atletismo
Mundial de atletismo
Atletismo
Deportes Ecuador
Ecuador Deportes
Mundial Atletismo
Daniel Pintado
Ecuador
Noticias
Recomendadas