La ONU advirtió incremento de las apuestas ilegales para el Mundial 2026

La ONU realizó un taller para combatir la manipulación de competencias, por el incremento de las apuestas ilegales, con miras al Mundial 2026.

   
La ONU realizó un taller centrado en combatir la manipulación de partido, por el aumento de apuestas ilegales en el fútbol, a falta de un año para el inicio del Mundial 2026.

El organismo marca que las apuestas ilegales se puede relacionar con crimen organizado. "Se estima que puedan superar a los legales en tamaño y alcance", señaló la ONU.

Además, la oficina advirtió un gran aumento en las apuestas deportivas para la Copa del Mundo. En comparación, en el Mundial 2022 se movieron alrededor de USD 35 000 millones de manera legal.

“La Copa Mundial del 2026 representa una oportunidad crucial para reforzar las medidas de prevención e investigación, no solo para el torneo, sino también como catalizador para mejorar la integridad deportiva en toda la región”, explicó la ONU durante su taller.

El evento realizado por la ONU, en conjunto con Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), expusieron los marcos jurídicos para asegurarse de la integridad deportiva.

El objetivo de los organismos es mejorar la cooperación internacional entre las instituciones públicas y los tres países anfitriones del Mundial.

La cita mundialista se disputará desde 11 de junio al 19 de julio de 2026.

