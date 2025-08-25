Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar la fecha 26 de la Liga Ecuabet

Orense SC derrotó 3-1 a Delfín en el estadio 9 de Mayo de Machala, por la fecha 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, y se metió nuevamente en el hexagonal principal del torneo. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

Independiente del Valle está imparable. Los Rayados, en condición de visita, derrotaron a Emelec con gol de Claudio Spinelli y son más líderes que nunca.

El cuadro de Sangolquí tiene 56 puntos, le saca nueve unidades de ventaja a Barcelona SC y 12 a Liga de Quito. Con estos números es el principal candidato para quedar campeón de la Liga Ecuabet 2025.

En cuarto lugar, aparece Deportivo Cuenca (42 puntos), Libertad lo sigue de cerca (41 puntos) y completa el hexagonal principal Orense SC (41 puntos).

Universidad Católica (39 puntos) es séptimo y Aucas lo persigue de cerca con 38 unidades.

Emelec es noveno (35 puntos), El Nacional ocupa el décimo lugar (31 puntos), Macará le persigue con (30 puntos) y Delfín finaliza el segundo hexagonal.

En el cuadrangular de descenso se encuentran Manta FC (25 puntos), Técnico Universitario (25 puntos), Vinotinto (24 puntos) y Mushuc Runa (20 puntos).