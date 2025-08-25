Orense SC superó a Delfín y se metió en el hexagonal principal de la Liga Ecuabet

Orense SC derrotó 3-1 a Delfín en el estadio 9 de Mayo de Machala, por la fecha 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, y se metió nuevamente en el hexagonal principal del torneo.

El conjunto de Machala tomó el control del partido desde el inicio. Atacó, presionó y arrinconó a su rival. Sin embargo, fue Delfín quien sorprendió primero. Jeremías Pérez anotó de penal el 1-0, dejando a los espectadores sorprendidos.

Delfín no logró mantener su ventaja. Al minuto 35, Pedro Velasco, con un potente remate, venció la portería de José Cárdenas y empató el encuentro. Apenas unos minutos después, Orense SC parecía ponerse en ventaja con un gol de Ángel Mena, pero la anotación fue anulada por fuera de juego.

En el segundo tiempo, Orense SC encontró el gol de la victoria. Octavio Bianchi, de cabeza, marcó el 2-1.

Sobre el final del partido, el defensa Edilson Cabeza metió un gol en propia puerta y selló el 3-1 definitivo, y con este resultado, los bananeros se ubicaron en el sexto lugar de la tabla con 41 puntos.

El próximo partido de Orense será este domingo 31 de agosto contra Deportivo Cuenca, y podrá ver en vivo por la señal de Ecuavisa, Ecuavisa.com y Ecuavisa Play.