La sorprendente decisión de Ismael Rescalvo con Barcelona SC, tras la goleada de Independiente del Valle

El cuerpo técnico de Ismael Rescalvo tomó una sorprendente decisión con el plantel de Barcelona SC, después de ser goleados por Independiente del Valle, y alejarse a 13 puntos de la punta del torneo.

   
    Ismael Rescalvo sorprendió con una decisión, tras la goleada de Independiente del Valle.( API )
Barcelona SC cayó goleado 0-3 por Independiente del Valle en la primera fecha del hexagonal de la LigaPro, en el estadio Monumental, e Ismael Rescalvo tomó una sorprendente decisión.

A pesar de que los toreros aumentaron su distancia con los rayados a 13 puntos, el entrenador español decidió no entrenar por los siguientes días y darle descanso al plantel.

Es decir, Rescalvo le otorgó dos días libres a los jugadores de Barcelona SC, según información del periodista Juan Francisco Rueda en De Una.

La decisión del entrenador español se da porque la LigaPro tendrá descanso en el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de octubre por la doble fecha FIFA de las selecciones.

Isamel Rescalvo decidió darle dos días libres al plantel de Barcelona SC
Isamel Rescalvo decidió darle dos días libres al plantel de Barcelona SC ( API )

Entonces, los futbolistas descansarán entre el lunes y martes para retornar a los entrenamientos para su próximo partido de la segunda fecha del hexagonal principal.

En la próxima jornada del torneo, Barcelona SC visitará a Liga de Quito este viernes 17 de octubre, a las 20:15, por la transmisión de Zapping.

Los toreros necesitan mantener el segundo lugar del hexagonal principal para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

