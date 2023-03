Miguel Ángel Loor y la suspensión de la Liga Pro: "Estar sin jugar 1 o 2 semanas no es nada si vamos a estabilizar el futuro de nuestros clubes"

El presidente de la Liga Pro EC, Miguel Ángel Loor, se pronunció en sus redes sociales, en medio del silencio sobre si se reactivará o no el fútbol ecuatoriano en las canchas este fin de semana, luego de suspenderse la semana pasada por motivos contractuales con las cableras.

Por el momento, no existe un comunicado oficial de la entidad deportiva que rige el torneo nacional, pero Loor decidió dejar el silencio y dejar un mensaje que deja ciertas interpretaciones.

Lea: LigaPro 'desconoce absolutamente' a Luis Muentes, quien amenazó con paralizar el fútbol ecuatoriano

"He pensado mucho que decir. Dicen que si digo lo que esta pasando me puedo exponer a represalias (otras nuevas), pero no puedo ser tibio, tengo que decir la verdad y defender a mis clubes", empezó hablando Loor en su cuenta oficial de Twitter.

"...Hay que pedir disculpas a los aficionados por el mal rato. Sin embargo, también hay explicar la realidad, la verdad. Entiendo las molestias causadas, no soy loco, pero es necesario a veces tomar estas decisiones. La verdad es que estamos salvando el futuro del fútbol", continuó.

Sobre su postura, Loor tilda de "ser firmes", esto "para generar cambios positivos que nos generen estabilidad. El fútbol es el mayor producto de entretenimiento de este país y debe ser valorado como tal".

"Junto a mi hay clubes y dirigentes que se fajan día a día trabajando por esta noble causa que es el deporte. Todos están remando para salir adelante, merecen respeto. A ellos defiendo y defenderé", profundizó.

Detallando, Loor agregó: "que si que hemos hecho mal, que la forma en que se suspendió esta mal etc. Los clubes que compiten en LigaPro si no paran y resuelven sus problemas estarán todo el año reclamando dineros para subsistir. Es el momento de encontrar soluciones antes de seguir".

Continuando, Loor dejó una frase clave, que podría interpretarse como si no se volvería este fin de semana: "A todos nos conviene estar firmes para que esto se arregle de una vez por todas. Estuvimos parados meses por la pandemia. Estar sin jugar 1 o 2 semanas no es nada si vamos a estabilizar el futuro de nuestros clubes, jugadores, entrenadores etc".

Se supone que este fin de semana se debería continuar con la fecha 4 de la primera etapa de la Liga Pro EC. Sin embargo, también se debe definir ¿Cuándo jugar la fecha 3?