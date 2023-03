"Lo más probable es que se juegue este viernes. Lo que se está analizando, simplemente, es correr la fecha 15 una semana más en junio", explicó el presidente de Liga Pro. Se analiza si la fecha 3 es la que se jugaría ese fin de semana.

Si era fuera el caso Gualaceo vs. Orense sería el partido que abriría esta jornada que tiene partidos atractivos. Uno es el Independiente del Valle vs. Barcelona y el otro es El Nacional vs. Liga de Quito que se jugará en el Olímpico Atahualpa.

En los próximos días Liga Pro emitirá un comunicado explicando que fecha se jugará este fin de semana, lo bueno es que el balón rodará nuevamente en las canchas del fútbol ecuatoriano.