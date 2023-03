Liga Pro: Todo lo que se sabe hasta ahora de la suspensión de la Fecha 3

Una vez conocida la decisión, la prensa deportiva informó de un problema entre las cableras que retransmiten el campeonato nacional, lo que obligaba a la Liga Pro a suspender la fecha.

Star Plus (de propiedad de Disney) y CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) no lograron firmar un contrato para la transmisión de partidos. Así contó una fuente a ecuavisa.com que informó el suceso.

Profundizando sobre el tema, Star Plus y CNT tenían un acuerdo previo a que inicie la temporada en Liga Pro para que la operadora nacional pueda transmitir los partidos de la temporada 2023-2024, pero CNT no habría cumplido con valores a pagar y con ello no se sostuvo el contrato con la principal cadena que mantiene los derechos de televisión que abastecía a Star Plus de la señal.