LigaPro 'desconoce absolutamente' a Luis Muentes, quien amenazó con paralizar el fútbol ecuatoriano

Una nueva polémica surge en el fútbol ecuatoriano. Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro), respondió este lunes, a través de un video compartido en su cuenta de Twitter, a la nueva amenaza presentada por Luis Muentes, presidente de la Agremiación de Árbitros de Ecuador, ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), de paralizar el fútbol ecuatoriano si no se cancela la deuda pendiente con el gremio arbitral.

En la carta presentada por Muentes, se rechaza la propuesta de pagar el 10 % de lo que le debe a los jueces, incluyendo la advertencia de no reiniciar el torneo si no se cancelan los viáticos de las primeras jornadas.

"No vamos a tolerar más amenazas de huelga y no vamos a permitir que se destruya el orden que existe en el torneo. No tenemos siquiera un mes de torneo y ya recibimos amenazas sobre paralización total, cuando no somos ni parte del problema", arrancó diciendo Loor.

"Lo que pasó el fin de semana (suspensión de la tercera fecha) fue precisamente por esto, por conseguir dinero y buscar orden, entendiendo toda la problemática y las críticas que debemos aguantar por haber tomado esta decisión que no va a volver a ocurrir. ¡No puede ser que se quiera sumar gente para aprovechar y hacer daño!", añadió.

Finalmente, y en vista de las constantes amenazas de Muentes, Loor puntualizó que se ha tomado la decisión, en conjunto con el directorio de LigaPro, de 'desconocer absolutamente' al representante de los réferis ecuatorianos.