Luis Fernando León calificó el arbitraje del Emelec vs. Macará como el peor de toda la temporada

Emelec tuvo una dura derrota de 3-0 ante el Macará en la cuarta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, y el plantel del bombillo señaló al árbitro como responsable del marcador.

Días después del partido, Luis Fernando León señaló que fue un duro golpe para el plantel, pero ya están buscando recuperarse para mantenerse en la parte alto del hexagonal.

“Fue una derrota muy fea, difícil por cómo se dio el partido. Nos estamos preparando para lo que se viene, tratando de conseguir la mayor cantidad de puntos posible”, señaló el central a la periodista Sonia Pérez.

El capitán del bombillo apuntó en contra de la actuación Gorky Araujo, incluso el defensor consideró que el juez no estuvo a la altura del encuentro.