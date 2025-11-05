Fútbol Nacional
05 nov 2025 , 12:53

Luis Fernando León calificó el arbitraje del Emelec vs. Macará como el peor de toda la temporada

Luis Fernando León criticó la actuación del árbitro Gorky Araujo durante la derrota de Emelec ante Macará en la LigaPro.

   
Emelec tuvo una dura derrota de 3-0 ante el Macará en la cuarta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, y el plantel del bombillo señaló al árbitro como responsable del marcador.

Días después del partido, Luis Fernando León señaló que fue un duro golpe para el plantel, pero ya están buscando recuperarse para mantenerse en la parte alto del hexagonal.

Fue una derrota muy fea, difícil por cómo se dio el partido. Nos estamos preparando para lo que se viene, tratando de conseguir la mayor cantidad de puntos posible”, señaló el central a la periodista Sonia Pérez.

El capitán del bombillo apuntó en contra de la actuación Gorky Araujo, incluso el defensor consideró que el juez no estuvo a la altura del encuentro.

El árbitro pitó tres penales en contra de Emelec ante Macará en la LigaPro.
El árbitro pitó tres penales en contra de Emelec ante Macará en la LigaPro. ( API )
Quote

“Hubo momentos donde había mucha frustración porque ni siquiera se podía conversar con el tipo”

Sin embargo, el central señaló que buscan dejar atrás la derrota para enfocarse en su próximo encuentro. “Sabemos de la importancia de ellos, están haciendo las cosas bien a pesar de la situación. Ahora dependemos de nosotros, sacar adelante este partido”, cerró.

En la quinta fecha del segundo hexagonal, Emelec visitará a El Nacional este domingo 9 de noviembre.

