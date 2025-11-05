Chelsea no pasa del empate en su visita a Qarabağ por la Champions League

El Chelsea de Moisés Caicedo igualó 2-2 contra el Qarabağ de Azerbaiyán recibe por la cuarta jornada de la Champions League.

El partido comenzó con malas noticias para el Chelsea, ya que en el minuto 8, el mediocampista Romeo Lavia tuvo que ser sustituido por Moisés Caicedo debido a una aparente lesión.

Pese al contratiempo, el conjunto Blue abrió el marcador ocho minutos después. Estêvão (16') anotó su segundo gol en el torneo y el séptimo de su cuenta personal en la temporada.

Lea: Piero Hincapié ganó todos sus duelos ante el Slavia por Champions League y marca un récord en el Arsenal

La alegría no duró mucho. Leandro Andrade igualó el encuentro al aprovechar un remate al travesaño de Camilo Durán. La remontada azerbayana se completó justo antes del descanso, cuando Marko Janković (45') transformó un penal provocado por una mano del defensa Jorrel Hato. El Qarabağ se fue al vestuario con la ventaja de 2-1.

El Chelsea regresó del descanso con una mentalidad ofensiva. En el minuto 52, el argentino Alejandro Garnacho lideró una jugada individual que culminó en el gol del empate. El ex Manchester United sumó así su segundo tanto en la presente temporada.

El resto del segundo tiempo se convirtió en un asedio total del equipo de Enzo Maresca, con Garnacho como la pieza más desequilibrante en ataque. En el tramo final, el árbitro sacó una tarjeta amarilla a Moisés Caicedo al minuto 90, su primera en el torneo.