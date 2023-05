Liga Pro: Marcos Caicedo es separado de Emelec y deja el silencio, esto fue lo que dijo

Marcos Caicedo, jugador del Club Sport Emelec, por medio de una transmisión en vivo de Instagram explicó su situación actual en el club eléctrico, puesto que ha tenido muy pocas oportunidades desde que llegó Miguel Rondelli al banquillo.

Caicedo, de 31 años, regresó a Emelec a inicio del 2022, desde entonces solo ha disputado tres partidos. El bombillo no atraviesa un buen momento futbolístico, actualmente se ubica en el puesto 13 con siete puntos, es por ello que la hinchada eléctrica, una de las más exigentes del país, lo critica.

El jugador se cansó y en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram contó el motivo de por qué no juega.

“Dejen de tirarme dardos fuertes, yo estoy al 100% en la parte física, no tengo ninguna lesión. Cuando un jugador no está jugando y está bien es fácil y sencillo: el técnico no me considera. El cuerpo técnico ya me manifestó que no cuenta con mis servicios porque tiene muchos extremos”, mencionó Caicedo.

Además, dijo que “todo el tiempo tiran dardos, dicen que cobro gratis, pero yo quiero estar en acción. Cuando no te consideran, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer más nada. Yo estoy aquí tranquilo, es un tema de ellos”.

LEA: Liga Pro: así quedó la tabla de posiciones tras finalizar la octava fecha del campeonato