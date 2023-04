Liga Pro: ¿Rondelli sancionará a Alberti por su conducta ante Mushuc Runa?, esto dijo el DT de Emelec

Emelec no tuvo el inicio deseado en Liga Pro, se encuentra en la zona baja de la tabla de posiciones, precisamente en el puesto 12 con siete unidades. El cuadro eléctrico en siete fechas disputadas solo ganó en dos ocasiones, perdió cuatro y empató uno.

En la próxima fecha el bombillo se enfrenta ante el líder Independiente del Valle, el panorama es un poco alentador para el equipo guayaquileño por los resultados obtenidos en el campeonato.

El rendimiento de Emelec no ha sido el esperado. Miguel Rondelli llegó esta temporada para reemplazarlo al español Ismael Rescalvo. El argentino es cuestionado, por una parte, de la hinchada azul.

El plantel de Emelec entrenó este martes 25 de abril en el complejo de Samanes, ubicado al norte de Guayaquil. Al término del mismo, el entrenador Rondelli se acercó a los medios de comunicación y se hizo responsable del momento por el que pasa el Bombillo.

“No hemos evolucionado, pero tampoco involucionado. Se nos está haciendo difícil soportar la presión propia de que no nos salgan las cosas. Queremos recuperar la confianza. Volver a hacer las cosas simples. Más allá del juego hemos perdido confianza, y necesitamos recuperarla para luego mejorar en el juego. Tenemos una idea, pero nos está costando plasmarla. Hay que seguir trabajando, no queda otra", mencionó el entrenador para Diario Olé.

Rondelli ante las críticas por un sector de la prensa manifestó “se entiende que los hinchas nos exijan porque aman al club, pero ustedes tienen que hablar desde la razón. Respeten la profesión, si quieren criticar el juego háganlo bajo fundamentos técnicos. Pero hablar mal de los jugadores, o decir que yo soy un inepto, es una falta de respeto. Informen, digan y opinen lo que quieran, pero siempre con respeto".

