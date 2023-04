Liga Pro: Jugador de Mushuc Runa fue separado del plantel por pelearse con su entrenador

Mushuc Runa no a traviesa su mejor momento futbolístico. Actualmente, es penúltimo en la tabla de posiciones con siete unidades y no gana desde el 9 de abril, cuando derrotó 2-1 a Libertad.

Además, añadió que “esa forma de comportarse no es adecuada, por la conducta incorrecta está tipificado para botarle a ese jugador también”. El entrenador Geovanny Cumbicus desmintió que hubo agresión física.

“El jugador salió molesto en el cambio. Lo discutimos en el camerino con él y el resto del grupo. No hubo agresiones físicas, para nada”, afirmó para el medio Mr. Offsider.

Por su parte, el jugador Enzo Fernández dialogó con el colega Nicolás Rivera sobre esta situación y expresó su malestar. “Creo que no me lo merezco, tengo 11 hermanos, dejo todo, me pasan estas cosas y creo que no son así. Las decisiones ya están, las tomó, después veremos que pasa yo, mañana tengo que volver a entrenar y a seguir hasta que me digan, te tienes que ir o sigo corriendo como lo vengo haciendo siempre”, sentenció el jugador.