Liga Pro: Miguel Rondelli y jugadores de Emelec fueron agredidos por sus hinchas

Emelec ante El Nacional registró su tercera derrota de la temporada y actualmente se ubica en el puesto 12 de la tabla de posiciones con seis unidades. El cuerpo técnico, comandado por Miguel Rondelli, fue agredido por la hinchada eléctrica al término del partido.

Emelec no atraviesa su mejor momento futbolístico. El equipo de Rondelli solo consiguió cuatro victorias, dos por Liga Pro y dos en Copa Sudamericana. Tras estos resultados, la hinchada del bombillo mostró su descontentó, empezaron a lanzar objetos al campo de juego hacia los jugadores y cuerpo técnico.

Cuando el árbitro Oswaldo Contreras pitó el final del partido, los asistentes silbaron e insultaron a jugadores y al entrenador Miguel Rondelli. Inmediatamente, la Policía actuó, tanto futbolistas como el cuerpo técnico salieron del campo de juego con resguardo.

“Es entendible el malestar de los hinchas, estoy totalmente sano, no hemos sufrido ningún impacto (de objetos). Salí como siempre, si hubo bronca, insultos, pero yo no he sentido nada”, aseguró el entrenador de Emelec en rueda de prensa.

