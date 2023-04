Rondelli post derrota de Emelec: "Para el primer puesto creo que no nos alcanza"

Miguel Ángel Rondelli, director técnico de Emelec, 'explotó' en rueda de prensa post derrota por 3-2 sobre Independiente del Valle, que mantiene en crisis de resultados al cuadro 'azul'.

Un periodista deportivo decidió preguntarle al entrenador argentino si "¿está eliminado o no? (ante la derrota", algo que provocó de forma inmediata al estratega.

"Para el primer puesto creo que no nos alcanza, pero no por puntos. ¿Eso querías saber? ¿busca un título?", reaccionó Rondelli mirando fijamente al comunicador que hizo la consulta.

"Dígame otra pregunta y le doy otro título", continuó de forma sarcástica, para lo que el periodista le respondió: "yo no necesito título".

Rondelli no frenó y siguió: "No porque usted va a poner ahora, 'Rondelli dijo que Emelec no puede pelear la primera etapa'".

Para terminar, Rondelli cuestionó al periodista: "usted desperdició la oportunidad de hacer una pregunta humana".

Lo cierto es que Emelec se encuentra en el puesto 12 de la tabla de posiciones con apenas 7 puntos, quedando más cerca de la zona de descenso que de pelear por puestos en la punta.