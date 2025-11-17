Liga de Quito quiere renovar el contrato de Carlos Gruezo para el 2026

Carlos Gruezo ha sido uno de los mejores jugadores de Liga de Quito en este 2025 y fue clave para llegar a las semifinales de la Copa Libertadores, por lo que la directiva desea mantenerlo en el club.

El director deportivo albo, Eduardo Álvarez, reveló que el volante ecuatoriano firmó su acuerdo hasta finales del 2025, pero ya desean extenderlo para no perderlo.

“Con Carlitos (Gruezo) estamos contentos y sí es verdad que este año termina su contrato, pero la idea es una opción de renovación porque es un jugador importante para nosotros”, explicó el dirigente a FB Radio.

Álvarez agregó que “ojalá podamos tener a Carlitos Gruezo por muchos más años en la institución”, por lo que empezarán las negociaciones para extender el contrato.