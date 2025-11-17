Fútbol Nacional
17 nov 2025 , 13:02

Liga de Quito quiere renovar el contrato de Carlos Gruezo para el 2026

El director deportivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, confirmó que Carlos Gruezo acabará su contrato a finales del 2025, pero la directiva alba desea renovarlo.

   
  • Liga de Quito quiere renovar el contrato de Carlos Gruezo para el 2026
    Carlos Gruezo firmó con Liga de Quito en este 2025 hasta el final del año.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Carlos Gruezo ha sido uno de los mejores jugadores de Liga de Quito en este 2025 y fue clave para llegar a las semifinales de la Copa Libertadores, por lo que la directiva desea mantenerlo en el club.

El director deportivo albo, Eduardo Álvarez, reveló que el volante ecuatoriano firmó su acuerdo hasta finales del 2025, pero ya desean extenderlo para no perderlo.

“Con Carlitos (Gruezo) estamos contentos y sí es verdad que este año termina su contrato, pero la idea es una opción de renovación porque es un jugador importante para nosotros”, explicó el dirigente a FB Radio.

Lea más: Fecha hora y dónde ver Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

Álvarez agregó que “ojalá podamos tener a Carlitos Gruezo por muchos más años en la institución”, por lo que empezarán las negociaciones para extender el contrato.

Carlos Gruezo ha jugado 43 partidos con Liga de Quito en este 2025.
Carlos Gruezo ha jugado 43 partidos con Liga de Quito en este 2025. ( Redes sociales )

Los albos aún compiten en la Copa Ecuador y podrá ser su único título del 2025, entonces el directivo reveló que aún no empiezan conversaciones con otros futbolistas para sus traspasos.

Lea más: Carlos Tenorio pide la salida de Sebastián Beccacece de Ecuador antes del Mundial 2026

No hemos entablado ninguna negociación formal con ningún jugador hasta el momento. Ya más adelante, cuando estemos más cercanos a los fichajes, lo diremos. Más adelante sabremos qué pasa con el 2026”, cerró Álvarez.

Entre los fichajes que Liga de Quito analiza para el 2026 es Fernando Zampedri, quien será un pedido de Tiago Nunes para su plantel.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
Copa Ecuador
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Liga de Quito
Carlos Gruezo
Eduardo Álvarez
Ecuador
Noticias
Recomendadas