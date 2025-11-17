Fútbol Internacional
17 nov 2025 , 11:50

Fecha, hora y dónde ver Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

La selección de Ecuador disputará su último partido del 2025 ante Nueva Zelanda por un amistoso internacional de la fecha FIFA.

   
    Ecuador enfrentará a Nueva Zelanda en el amistoso de la fecha FIFA.( Ecuavisa )
Fuente:
La selección de Ecuador intentará romper su racha de empates consecutivos ante Nueva Zelanda en su último partido del 2025 por el amistoso internacional de la fecha FIFA.

En su encuentro más reciente, La Tri igualó 0-0 ante Canadá, a pesar de tener un jugador más desde los seis minutos por la expulsión de Ali Ahme, pero llevan una racha negativa.

Los dirigidos de Sebastián Beccacece no conocen la victoria desde su participación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, pues acumulan tres empates consecutivos.

Fecha hora y dónde ver Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso

El enfrentamiento de Ecuador vs. Nueva Zelanda se disputará este martes 18 de noviembre, a las 20:30, por la transmisión de El Canal del Fútbol y Zapping Premium.

La selección de Ecuador enfrentará a Nueva Zelanda por amistoso en Nueva Jersey.
La selección de Ecuador enfrentará a Nueva Zelanda por amistoso en Nueva Jersey. ( Redes sociales )

La Tri llega al encuentro con la obligación de conseguir una victoria para garantizar su presencia en el bombo dos para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, pues cayó al tercer bombo por su empate.

Además, Enner Valencia fue desafectado de la selección de Ecuador por un importante partido con el Pachuca en la Liga MX.

Nueva Zelanda lleva cinco derrotas en seis amistosos, entre ellos su único empate fue 1-1 ante Noruega. También, acaban de perder 2-1 frente Colombia.

