Carlos Tenorio pide la salida de Sebastián Beccacece de Ecuador antes del Mundial 2026

El histórico delantero de la selección de Ecuador, Carlos Tenorio, pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) detener el proceso de Sebastián Beccacece antes del desarrollo del Mundial 2026.

El presidente de la Agremiación de Futbolistas del Ecuador recriminó que el proyecto del entrenador argentino no demuestra el nivel y la calidad de los futbolistas que están en el combinado nacional.

“Ecuador, hoy en día, tiene selección y jugadores para enfrentarse a cualquiera, pero a veces se contradicen. Queremos escuchar el discurso de un entrenador que diga que la Tri se está preparando para competir. Hasta este momento no vemos una luz al final del túnel con esta buena camada de jugadores”, lamentó Tenorio en conversación con De Una.

Sin embargo, el demoledor no señaló solamente a Beccacece, sino que reclamó a Francisco Egas por decisión de elegir al director técnico.

“No tenemos un estratega, en este momento, a la altura. Esto es muy claro, pero él no se contrata solo, lo hizo la FEF. Ellos tienen que hacerse cargo porque él va a hacer lo que está a su alcance. Ecuador se merece algo más”, apuntó.