Carlos Tenorio pide la salida de Sebastián Beccacece de Ecuador antes del Mundial 2026

El histórico delantero de la selección de Ecuador, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/carlos-tenorio target=_blank>Carlos Tenorio</a>, pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)<b> detener el proceso de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sebastian-beccacece target=_blank>Sebastián Beccacece</a></b> antes del desarrollo del Mundial 2026. El<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fecha-hora-donde-ver-ecuador-vs-nueva-zelanda-amistoso-internacional-fifa-HG10435552 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/boletin-estadio-newsletter/beccacece-nos-conduce-al-caos-AH10424150 target=_blank></a><b></b> <b></b>