Fútbol Internacional
17 nov 2025 , 12:29

Carlos Tenorio pide la salida de Sebastián Beccacece de Ecuador antes del Mundial 2026

El presidente de la Agremiación de Futbolistas del Ecuador, Carlos Tenorio, pidió que Sebastián Beccacece salga de la Tri antes del Mundial 2026.

   
  • Carlos Tenorio pide la salida de Sebastián Beccacece de Ecuador antes del Mundial 2026
    Sebastián Beccacece registra nueve empates desde su llegada a la selección de Ecuador como entrenador.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El histórico delantero de la selección de Ecuador, Carlos Tenorio, pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) detener el proceso de Sebastián Beccacece antes del desarrollo del Mundial 2026.

El presidente de la Agremiación de Futbolistas del Ecuador recriminó que el proyecto del entrenador argentino no demuestra el nivel y la calidad de los futbolistas que están en el combinado nacional.

“Ecuador, hoy en día, tiene selección y jugadores para enfrentarse a cualquiera, pero a veces se contradicen. Queremos escuchar el discurso de un entrenador que diga que la Tri se está preparando para competir. Hasta este momento no vemos una luz al final del túnel con esta buena camada de jugadores”, lamentó Tenorio en conversación con De Una.

Lea más: Fecha hora y dónde ver Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

Sin embargo, el demoledor no señaló solamente a Beccacece, sino que reclamó a Francisco Egas por decisión de elegir al director técnico.

No tenemos un estratega, en este momento, a la altura. Esto es muy claro, pero él no se contrata solo, lo hizo la FEF. Ellos tienen que hacerse cargo porque él va a hacer lo que está a su alcance. Ecuador se merece algo más”, apuntó.

Carlos Tenorio reclamó a Francisco Egas por su elección de Sebastián Beccacece.
Carlos Tenorio reclamó a Francisco Egas por su elección de Sebastián Beccacece. ( Redes sociales )

Lea más: Ecuador y su posible alineación ante Nueva Zelanda sin Enner Valencia

Finalmente, Tenorio señaló la solución para que La Tri tenga una gran participación en la cita mundialista 2026 es cambiar de entrenador, al igual que lo realizó Marruecos antes del Mundial 2022.

Creo que estamos a tiempo de poder tomar la decisión de que un DT diferente nos pueda representar en la Copa del Mundo. Esto se debería dar, no nos vamos a lamentar mañana. Este es nuestro quinto Mundial, no hay nada que inventar. Claro que hay el tiempo necesario”, cerró Carlos.

Desde que Beccacece asumió como entrenador de Ecuador, La Tri registra cinco victorias, nueve empates y una derrota.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Selección de Ecuador
Francisco Egas
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Carlos Tenorio
Sebastián Beccacece
Ecuador
Noticias
Recomendadas