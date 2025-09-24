Fútbol Nacional
24 sep 2025 , 09:53

Leandro Vega reveló por qué volvió a reclamar la deuda de Emelec en la FIFA

Leandro Vega se pronunció por el nuevo reclamo que puso ante la FIFA por la deuda de Emelec y que terminó en la inhibición de inscribir fichajes del bombillo.

   
    Leandro Vega habló de la deuda de Emelec.( Redes sociales )
La deuda de Leandro Vega con Emelec parecía ser algo del pasado, después de que el presidente del bombillo, Jorge Guzmán, confirmó el pago de los valores pendientes, pero un problema volvió a surgir.

Las dos partes habían llegado a un acuerdo de pagos para saldar la deuda; sin embargo, eso no se ocurrió, y el zaguero argentino volvió a elevar una acción legal, que terminó en una nueva inhibición de Emelec para que no pueda inscribir fichajes.

Por esa razón, Vega aprovechó la oportunidad para aclarar su nueva acción legal contra el bombillo por la deuda de salarios, primas y la finalización de su contrato anticipada y sin causa.

“La decisión de iniciar las acciones legales fue luego de realizar innumerables esfuerzos para no llegar a tal extremo, pero no tuvieron recepción alguna de la otra parte o, cuando simularon tenerla, fue solo para responderme con mentiras y dilaciones”, mencionó el defensor.

También, Vega aclaró que dio que “me fue solicitado el levantamiento de la inhibición debido a la necesidad del club de inscribir refuerzos para la ventana de transferencias del mes de junio de este año”.

Quote

Lo hice en el entendimiento de la necesidad del club y bajo promesa de la dirigencia de cancelar la deuda que se mantiene para conmigo. Aclaro que la decisión de prestar este derecho al dicho levantamiento fue pura y exclusivamente mía

No obstante, el argentino lamentó que “no se ha cumplido con el pago prometido -y, reitero, aún adeudado- por lo que me vi en la penosa necesidad de informar este incumplimiento a la FIFA, lo que derivó en una nueva inhibición de inscripción de jugadores, dictada el pasado 22 de septiembre. Dicha inhibición ha sido ordenada hasta tanto me sean abonadas las sumas mencionadas y adeudadas”

Finalmente, Vega cerró diciendo que “mi única voluntad es que se pague lo debido en fiel y estricto cumplimiento de las resoluciones dictadas en sede administrativa y judicial, y sin necesidad de que continúen estos conflictos posibles”, concluyó.

