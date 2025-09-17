Fútbol Nacional
17 sep 2025 , 19:00

Caso Leandro Vega: Emelec podría exponerse a sanciones más graves por reincidencia

Leandro Vega, exdefensor argentino de Emelec, desmintió que el club haya cancelado la deuda que mantiene con él y, ante el incumplimiento, notificó nuevamente el caso a la FIFA, lo que podría tener consecuencias más graves para el club guayaquileño.

   
    Emelec no habría pagado a Leandro Vega.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
El conflicto entre Vega y el Club Sport Emelec podría escalar a instancias mucho más severas si se confirma que el club incumplió nuevamente con el pago acordado, a pesar de haber asegurado públicamente en junio pasado que la deuda estaba saldada. La advertencia no solo proviene del jugador, sino también de especialistas legales que alertan sobre la posibilidad de sanciones deportivas adicionales.

Lea: Leandro Vega desmiente pago de Emelec y notificó la deuda a la FIFA

La abogada Mariela Díaz, especialista en derecho deportivo, explicó que este caso se ajustaría al literal b) del numeral 3 del artículo 21 del Código Disciplinario de FIFA (CD). Según esta normativa, si se demuestra que el club no realizó el pago pese a haberlo afirmado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA no solo podría restablecer la prohibición de inscribir jugadores, sino que además estaría habilitada para imponer sanciones más severas, como la deducción de puntos o incluso el descenso de categoría.

Leandro Vega, exjugador de Emelec.
Leandro Vega, exjugador de Emelec. ( ARCHIVO )

“El artículo 21 establece que, en casos de reincidencia o infracciones graves —como mentir a la Comisión Disciplinaria y al jugador—, se pueden aplicar sanciones más severas”, indicó Díaz.

Además, la jurista advirtió que aunque Emelec pudiera presentar una versión distinta ante organismos nacionales como la FEF, engañar a la FIFA tendría consecuencias mucho más serias. “Le pueden mentir a todos, pero hacerlo a la FIFA es muy peligroso”, subrayó.

Hasta el momento, ni Emelec ni FIFA se han pronunciado oficialmente sobre una posible reapertura del expediente disciplinario. Sin embargo, si la denuncia presentada por Vega avanza y se comprueba un nuevo incumplimiento, el club podría enfrentar otra inhibición para fichar jugadores, además de posibles sanciones que comprometan su permanencia en la Serie A.

El caso fue notificado a la FIFA por el propio Leandro Vega, quien sostiene que el pago anunciado por Emelec en realidad nunca se concretó, lo que podría marcar un precedente disciplinario en el fútbol ecuatoriano.

