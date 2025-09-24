Comisión de Arbitraje reconoció error del VAR en el duelo Mushuc Runa vs. Independiente del Valle

El encuentro entre Mushuc Runa e Independiente del Valle estuvo lleno de polémicas en la penúltima fecha de la LigaPro, por lo que los rayados solicitaron la publicación de los audios del VAR de dos jugadas que cambiaron el resultado del partido.

La Comisión de Árbitros subió los videos de un posible fuera de juego antes del penal pitado a favor del Mushuc Runa en el minuto 90+4; y el gol de Darwin Guagua que fue anulado por mano al minuto 90+11.

En primera jugada polémica que analizó el VAR, los árbitros revisaron la mano de Romario Ibarra para acomodarse al balón; sin embargo, no vieron la jugada anterior de un posible fuera de juego de un atacante del ponchito, algo que fue el reclamo de los rayados.

En el video, la voz que explica la jugada, reconoció el error del equipo arbitral al no trazar las líneas del fuera de juego y solamente ver el penal.