Fútbol Nacional
24 sep 2025

Comisión de Arbitraje reconoció error del VAR en el duelo Mushuc Runa vs. Independiente del Valle

La Federación Ecuatoriana de Fútbol compartió los audios de las dos jugadas polémicas del Mushuc Runa vs. Independiente del Valle y reconoció un error en una de ellas.

   
    El VAR no analizó el fuera de juego en el Mushuc Runa vs. Independiente del Valle.( API )
Ramiro Ulloa
El encuentro entre Mushuc Runa e Independiente del Valle estuvo lleno de polémicas en la penúltima fecha de la LigaPro, por lo que los rayados solicitaron la publicación de los audios del VAR de dos jugadas que cambiaron el resultado del partido.

La Comisión de Árbitros subió los videos de un posible fuera de juego antes del penal pitado a favor del Mushuc Runa en el minuto 90+4; y el gol de Darwin Guagua que fue anulado por mano al minuto 90+11.

En primera jugada polémica que analizó el VAR, los árbitros revisaron la mano de Romario Ibarra para acomodarse al balón; sin embargo, no vieron la jugada anterior de un posible fuera de juego de un atacante del ponchito, algo que fue el reclamo de los rayados.

En el video, la voz que explica la jugada, reconoció el error del equipo arbitral al no trazar las líneas del fuera de juego y solamente ver el penal.

"El VAR en su chequeo protocolar recomendó una revisión de campo por una posible mano penal, pero no identificando lo ocurrido en el app por posible fuera de juego sin el trazado de líneas virtuales", explicó el video.

Por otro lado, la jugada al minuto 90+11, el VAR explicó que Darwin Guagua tocó el balón con la mano antes de patear y anotar el gol de la victoria.

Con el empate, Independiente del Valle se mantiene líder del torneo con 63 puntos; mientras que Mushuc Runa sigue en el último lugar con 24 unidades.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Árbitros
LigaPro
árbitros ecuatorianos
LigaPro2025
Liga Ecuabet
VAR
Independiente del Valle
Mushuc Runa
Ecuador
Noticias
