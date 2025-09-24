Comisión de Arbitraje reconoció error del VAR en el duelo Mushuc Runa vs. Independiente del Valle

El VAR en su chequeo protocolar recomendó una revisión de campo por una posible mano penal, pero <b>no identificando lo ocurrido en el app por posible fuera de juego sin el trazado de líneas </b>virtuales, <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/alineacion-idv-independiente-valle-once-caldas-copa-sudamericana-DG10168856 target=_blank></a> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-queda-la-tabla-de-posiciones-jugada-la-fecha-29-de-la-ligapro-IF10150293 target=_blank></a></b>