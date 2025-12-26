Fútbol Nacional
Gastón Campi busca rescindir su contrato con Barcelona SC por deudas

Gastón Campi se contactó con la directiva de Antonio Álvarez para rescindir su contrato con Barcelona SC por los cuatro meses de sueldos pendientes.

   
    Gastón Campi analiza salir de Barcelona SC para 2026.( Redes sociales )
El final de la temporada está siendo desastroso para los hinchas de Barcelona SC, después de que varios futbolistas han puesto en duda su continuidad por falta de pagos y uno de ellos ya se acercó a la directiva de Antonio Álvarez.

Ahora, Gastón Campi busca rescindir su contrato con los toreros por las deudas, a pesar firmar por dos años a inicios de 2025, por lo que está cerca de salir del club.

De acuerdo información del periodista Gabryel Pacheco, el defensor argentino ya se acercó a la dirigencia torera para informar su situación por los valores pendientes de cuatro meses.

Por ese motivo, Barcelona SC tiene 15 días para cancelar lo adeudado al argentino, caso contrario, el reclamo podrá ascender a la FIFA y podrá sumar un nuevo impedimento de fichajes al club.

Gastón Campi fue el central titular de Barcelona SC en 2025 con Ismael Rescalvo como entrenador.
Gastón Campi fue el central titular de Barcelona SC en 2025 con Ismael Rescalvo como entrenador. ( Redes sociales )

Cabe recordar que antes del partido más importante de la temporada, los futbolistas toreros emitieron un comunicado señalando que les deben cuatro meses de pago y decidieron no entrenar.

En ese momento, el presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, reclamó por la falta de compromiso de los jugadores y amenazó que algunos jugadores deberán demandar ante la Federación Ecuatoriana de Futbol para recibir su pago.

En esta temporada, el defensor de 34 años se ganó el puesto de titular con Ismael Rescalvo como entrenador con 37 partidos disputados, 31 como titular.

