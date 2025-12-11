Fútbol Nacional
Felipe Caicedo, Leonai Souza y Janner Corozo, bajas en Barcelona SC ante Orense en la LigaPro

Barcelona SC contará con tres sensibles bajas para enfrentar a Orense SC por la penúltima fecha del hexagonal final de la LigaPro.

   
    Barcelona SC tendrá tres bajas para enfrentar a Orense por la LigaPro.( API )
Barcelona SC tiene la obligación de ganar su próximo partido de la LigaPro para clasificar a la Copa Libertadores 2026, pero el plantel de Ismael Rescalvo tiene las bajas de Felipe Caicedo, Janner Corozo y Leonai Souza.

Los toreros van a recibir a Orense SC, en el estadio Monumental, y necesitan conseguir el triunfo para mantenerse en la pelea para adueñarse del segundo lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, Ismael Rescalvo tendrá tres sensibles bajas para enfrentarse al cuadro machaleño, pues perderá a dos futbolistas esenciales en la zona de ataque.

De acuerdo a información del periodista Juan Francisco Rueda, Felipao, Janner y Leonai Souza no serán tomados en cuenta para el enfrentamiento por lesión, sino que se quedarán fuera de la convocatoria.

Janner Corozo será baja de Barcelona SC para medirse ante Orense SC.
Janner Corozo será baja de Barcelona SC para medirse ante Orense SC. ( Redes sociales )

Felipe Caicedo sufrió un desgarro muscular en el isquiotibial izquierdo, tras enfrentar a la Universidad Católica en el encuentro más reciente, por lo que entrena de forma diferenciada.

De la misma forma, Corozo sufrió un esguince en la rodilla derecha, por lo se mantiene en su recuperación, desde el último partido. Por su lado, Leonai Souza sigue su proceso de rehabilitación de la pubalgia que sufrió semanas atrás

Barcelona SC va a enfrentar a Orense SC este domingo 14 de diciembre, a las 16:30, por la transmisión de Zapping.

Recomendadas