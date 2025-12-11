Felipe Caicedo, Leonai Souza y Janner Corozo, bajas en Barcelona SC ante Orense en la LigaPro

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> tiene la obligación de ganar su próximo partido de la LigaPro para clasificar a la Copa Libertadores 2026, pero el plantel de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ismael-rescalvo target=_blank>Ismael<b> Rescalvo</b></a> tiene las bajas de Felipe Caicedo, Janner <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-actualiza-el-estado-medico-de-sus-jugadores-janner-corozo-con-esguince-y-leonai-souza-en-rehabilitacion-EA10541115 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/javier-mascherano-influyo-inter-miami-enfrente-barcelona-sc-amistoso-CA10549658 target=_blank></a> <b></b>