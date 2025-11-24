Fecha, hora y dónde ver Universidad Católica vs. Cuenca Juniors por las semifinales de Copa Ecuador

La segunda serie de las semifinales de la Copa Ecuador contará con el enfrentamiento entre la Universidad Católica y Cuenca Juniors por la ida del torneo, en el estadio Olímpico Atahualpa.

La chatolei dejó en el camino al favorito para conseguir el título, tras vencer a Independiente del Valle, Liga de Portoviejo y Rio Aguarico.

Por su parte, el cuadro cuencano es la sorpresa de la competición al eliminar a: Atlético Vinotinto, Barcelona SC, La Cantera de Pastaza y 9 de Octubre.

