Fútbol Nacional
24 nov 2025 , 11:29

Fecha, hora y dónde ver Universidad Católica vs. Cuenca Juniors por las semifinales de Copa Ecuador

La Universidad Católica y Cuenca Juniors disputarán la ida de las semifinales de la Copa Ecuador 2025.

   
    Universidad Católica enfrentará al Cuenca Juniors por la Copa Ecuador.( Ecuavisa )
La segunda serie de las semifinales de la Copa Ecuador contará con el enfrentamiento entre la Universidad Católica y Cuenca Juniors por la ida del torneo, en el estadio Olímpico Atahualpa.

La chatolei dejó en el camino al favorito para conseguir el título, tras vencer a Independiente del Valle, Liga de Portoviejo y Rio Aguarico.

Por su parte, el cuadro cuencano es la sorpresa de la competición al eliminar a: Atlético Vinotinto, Barcelona SC, La Cantera de Pastaza y 9 de Octubre.

Fecha, hora y dónde ver Universidad Católica vs. Cuenca Juniors por la Copa Ecuador

El encuentro entre Universidad Católica y Cuenca Juniors se disputará este martes 25 de noviembre, a las 19:00, por la transmisión de DSports.

Cuenca Juniors enfrentará a la Universidad Católica para buscar un puesto en la final de la Copa Ecuador.
Cuenca Juniors enfrentará a la Universidad Católica para buscar un puesto en la final de la Copa Ecuador. ( Redes sociales )

Los Gallos no pudieron jugar su partido de ida de las semifinales del Ascenso Nacional, después de que el juego ante Mineros SC fue suspendido por un reclamo de Juventud Italiana.

Mientras que la Universidad Católica empató 1-1 con Libertad de Loja en la sexta fecha del hexagonal final de la LigaPro.

En la otra semifinal, Liga de Quito venció 2-1 a Emelec en la ida en el estadio George Capwell.

