Fecha, hora y dónde ver Liga de Portoviejo vs. Cuenca Juniors por la final de Segunda Categoría

La Segunda Categoría de este 2025 se terminará con la final entre Liga de Portoviejo y Cuenca Juniors, en el estadio Olímpico Fernando Guerrero, después de que ambos consiguieron el ascenso a la Serie B.

El cuadro portovejense superó a Aampetra con un global de 1-0, después de empatar 0-0 en la ida y La Capira ganó 1-0; por su lado, los gallos golearon 6-0 a Mineros SC para avanzar a la final.

Los dos equipos firmaron su ascenso a la Serie B para la próxima temporada, pero aún deben definir el campeón de la Segunda Categoría.

