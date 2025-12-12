Fútbol Nacional
12 dic 2025 , 11:35

Fecha, hora y dónde ver Liga de Portoviejo vs. Cuenca Juniors por la final de Segunda Categoría

Liga de Portoviejo y Cuenca Juniors van a definir al campeón de la final de Segunda Categoría, después de que ambos ascendieron a la Serie B.

   
  • Fecha, hora y dónde ver Liga de Portoviejo vs. Cuenca Juniors por la final de Segunda Categoría
    Liga de Portoviejo enfrenta a Cuenca Juniors por la final de Segunda Categoría.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La Segunda Categoría de este 2025 se terminará con la final entre Liga de Portoviejo y Cuenca Juniors, en el estadio Olímpico Fernando Guerrero, después de que ambos consiguieron el ascenso a la Serie B.

El cuadro portovejense superó a Aampetra con un global de 1-0, después de empatar 0-0 en la ida y La Capira ganó 1-0; por su lado, los gallos golearon 6-0 a Mineros SC para avanzar a la final.

Los dos equipos firmaron su ascenso a la Serie B para la próxima temporada, pero aún deben definir el campeón de la Segunda Categoría.

Lea más: Mundial 2026: Migrantes preparan histórico banderazo para Ecuador en Kansas

Fecha, hora y dónde ver Liga de Portoviejo vs. Cuenca Juniors por la final de Segunda Categoría

El encuentro entre Liga de Portoviejo y Cuenca Juniors se disputará este sábado 13 de diciembre, a las 15:00, por la transmisión de Marca 90. En el estadio Olímpico Fernando Guerrero en Riobamba.

Liga de Portoviejo y Cuenca Juniors jugarán la final del Ascenso Nacional.
Liga de Portoviejo y Cuenca Juniors jugarán la final del Ascenso Nacional. ( API )

Lea más: Michael Morales tiene avanzadas las conversaciones para su primera pelea en la UFC para el 2026

La final se disputará a partido único y en caso de empate, el campeón se definirá desde tiros del punto penal.

El mismo día, horas antes del partido, Búhos ULVR y Carneras UPS van a disputar la final por el ascenso femenino a las 11:00.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga de Portoviejo
Segunda Categoría
Ascenso Fútbol
Federación Ecuatoriana de Fútbol ( FEF
Cuenca Juniors
Ecuador
Noticias
Recomendadas