Mundial 2026: Migrantes preparan histórico banderazo para Ecuador en Kansas

La selección de Ecuador viajará a Estados Unidos para sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 y los compatriotas en el extranjero ya se preparan para recibir a la Tri.

El equipo de Sebastián Beccacece viajará a Kansas City para enfrentar a Curazao en el segundo juego de la primera ronda, por lo que los ecuatorianos residentes de esa ciudad ya se alistan para recibir a todos los hinchas.

La presidente del comité social de La Tri, Antonella Zavala, reveló eventos que tendrán preparados para los hinchas horas antes del partido.

“Kansas CIty tiene muchos lugares bonitos, incluso se va a realizar un Watch Party en el National Museum con una pantalla gigante para poder ver los partidos”, señaló en El Canal del Fútbol.