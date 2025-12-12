Fútbol Internacional
12 dic 2025 , 10:59

Mundial 2026: Migrantes preparan histórico banderazo para Ecuador en Kansas

La presidenta del comité social de la selección de Ecuador en Kansas, Antonella Zavala, se pronunció de todo lo que preparan para recibir a la Tri para enfrentar a Curazao en el Mundial 2026.

   
  • Mundial 2026: Migrantes preparan histórico banderazo para Ecuador en Kansas
    La selección de Ecuador jugará en Kansas City su segundo partido del Mundial 2026.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Ecuador viajará a Estados Unidos para sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 y los compatriotas en el extranjero ya se preparan para recibir a la Tri.

El equipo de Sebastián Beccacece viajará a Kansas City para enfrentar a Curazao en el segundo juego de la primera ronda, por lo que los ecuatorianos residentes de esa ciudad ya se alistan para recibir a todos los hinchas.

La presidente del comité social de La Tri, Antonella Zavala, reveló eventos que tendrán preparados para los hinchas horas antes del partido.

Lea más: Michael Morales tiene avanzadas las conversaciones para su primera pelea en la UFC para el 2026

“Kansas CIty tiene muchos lugares bonitos, incluso se va a realizar un Watch Party en el National Museum con una pantalla gigante para poder ver los partidos”, señaló en El Canal del Fútbol.

Además, la representante destacó que “la Asociación va a realizar una fiesta para que las personas asistan antes de ir al estadio y después del partido”, explicó.

Lea más: Las fortalezas y debilidades de Costa de Marfil, rival de Ecuador en el Mundial 2026

Finalmente, Zavala reveló que “estamos organizando como asociación un banderazo para hacer lo mejor posible y darle la bienvenida a todos los ecuatorianos”, cerró

La selección de Ecuador jugará contra Curazao el 20 de junio, a las 19:00, por el segundo partido del grupo E del Mundial 2026.

Temas
Fútbol
migrantes
Mundial
FIFA
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Mundial 2026
FEF
Selección de Ecuador
Sebastián Beccacece
Ecuador
Estados Unidos
Kansas City
Noticias
Recomendadas