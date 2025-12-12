Fútbol Internacional
Las fortalezas y debilidades de Costa de Marfil, rival de Ecuador en el Mundial 2026

La selección de Ecuador se enfrentará a Costa de Marfil el 14 de junio por el Mundial 2026

   
    Jugadores de la selección de Costa de Marfil en un partido( Foto: Internet )
Costa de Marfil será el primer rival de la selección de Ecuador en el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

Su estilo de juego es rápido, físico y vertical. La selección africana combina defensa sólida con explosividad ofensiva, utiliza un 4-3-3 flexible que se adapta según el rival.

Costa de Marfil tiene la capacidad de sorprender en transición y de presionar alto, deberá demostrar que puede superar defensas sólidas y equipos que dominen la posesión de balón.

El mediocampista de Costa de Marfil, #8 Franck Kessié (C), celebra al anotar el primer gol de su equipo desde el punto de penal durante el partido de octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2024 entre Senegal y Costa de Marfil, en el Stade Charles Konan Banny de Yamusukro, el 29 de enero de 2024.
Las fortalezas de Costa de Marfil

Transiciones rápidas que aprovechan cualquier recuperación de balón.

Juego físico y presencia atlética que les permite dominar en duelos cuerpo a cuerpo.

Versatilidad táctica, con extremos que pueden generar superioridad en ataque y mediocampistas capaces de defender y distribuir con precisión.

Confianza internacional, al llegar como campeones africanos recientes.

Debilidades de Costa de Marfil

Su juego depende en buena medida de espacios abiertos; frente a defensas muy compactas pueden tener dificultades para crear oportunidades claras.

Equipos que manejan la posesión del balón con paciencia pueden neutralizar su verticalidad.

La ausencia de referentes históricos recientes implica que la responsabilidad ofensiva debe ser compartida por todo el equipo.

