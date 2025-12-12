Michael Morales tiene avanzadas las conversaciones para su primera pelea en la UFC para el 2026

Michael Morales vive el mejor momento de su carrera, tras mantener el invicto en la UFC con su más reciente noqueo a Sean Brady, y ya fue informado de su primera pelea para el 2026. La Araña confirmó que tiene avanzadas las negociaciones para que su próximo combate sea el 14 de junio del 2026 ante el excampeón de peso wélter, por lo que aún no peleará por el cinturón.

Michael Morlaes no peleará por el cinturón de la UFC

“Mi rival puede ser Jack Della Maddalena, estamos esperando que sea con él. Simplemente, me avisaron que se puede dar el 14 junio o cercano a esas fechas”, comentó el ecuatoriano en El Canal del Fútbol. Lea más: ¡Se queda! Liga de Quito confirma la continuidad de Tiago Nunes En caso de que el combate sea confirmado para el 14 de junio, Morales participará en el histórico evento de la UFC en la Casa Blanca, pues Dana White y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya confirmaron el evento.

Michael Morales noqueó a Sean Brady en su más reciente combate de la UFC. ( )