UFC
12 dic 2025 , 09:14

Michael Morales tiene avanzadas las conversaciones para su primera pelea en la UFC para el 2026

Michael Morales reveló que ya tiene avanzadas las conversaciones para su primera pelea del 2026 y podrá ser parte de la cartelera del histórico evento en la Casa Blanca.

   
    Michael Morales podrá pelear en el evento de la Casa Blanca en la UFC.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Michael Morales vive el mejor momento de su carrera, tras mantener el invicto en la UFC con su más reciente noqueo a Sean Brady, y ya fue informado de su primera pelea para el 2026.

La Araña confirmó que tiene avanzadas las negociaciones para que su próximo combate sea el 14 de junio del 2026 ante el excampeón de peso wélter, por lo que aún no peleará por el cinturón.

Michael Morlaes no peleará por el cinturón de la UFC

Mi rival puede ser Jack Della Maddalena, estamos esperando que sea con él. Simplemente, me avisaron que se puede dar el 14 junio o cercano a esas fechas”, comentó el ecuatoriano en El Canal del Fútbol.

En caso de que el combate sea confirmado para el 14 de junio, Morales participará en el histórico evento de la UFC en la Casa Blanca, pues Dana White y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya confirmaron el evento.

Michael Morales noqueó a Sean Brady en su más reciente combate de la UFC.
Michael Morales noqueó a Sean Brady en su más reciente combate de la UFC. ( Redes sociales )

“Si Dios permite, voy a obtener el título. Lo más importante es ganar el cinturón, pero tampoco pienso perderlo”, cerró Michael.

Después de su combate contra Sean Brady, Morales le pidió a Dana White su oportunidad por pelear para el campeonato; sin embargo, el ecuatoriano deberá pasar una prueba final ante el ex campeón de la categoría.

Hasta ahora, La Araña registra 19 triunfos consecutivos y se mantiene invicto en sus peleas de la competición.

