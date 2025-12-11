La FIFA revela precios oficiales de entradas para los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

La <b>FIFA</b> dio a conocer este lunes los precios oficiales de los boletos para los partidos de la selección ecuatoriana en la fase de grupos del <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026>Mundial 2026</a>. </b> La información ya se encuentra disponible en <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/venta-entradas-tercera-fase-sorteo-registro-fechas-partidos-fifa-mundial-2026-PA10547910></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>