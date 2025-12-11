La FIFA revela precios oficiales de entradas para los partidos de Ecuador en el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer este lunes los precios oficiales de los boletos para los partidos de la selección ecuatoriana en la fase de grupos del Mundial 2026.

La información ya se encuentra disponible en la plataforma habilitada para la nueva etapa de registro y sorteo de entradas, proceso que desde ahora podrán completar los aficionados.

Lea: ¿Cómo comprar las entradas de la Fase Tres para el Mundial 2026?

Ecuador disputará sus dos primeros cotejos ante Costa de Marfil y Curazao en sedes estadounidenses, con tickets distribuidos en tres categorías de precio.

Para el debut de la Tricolor ante Costa de Marfil, que se jugará el 14 de junio en Filadelfia a las 19h00, los valores establecidos son:

Categoría 1: USD 500

Categoría 2: USD 400

Categoría 3: USD 180

El segundo encuentro, frente a Curazao el 20 de junio en Kansas City a las 19h00, mantiene la misma estructura de precios:

Categoría 1: USD 500

Categoría 2: USD 400

Categoría 3: USD 180

El duelo más esperado del grupo para los hinchas ecuatorianos será el que mida a la Tri con Alemania, uno de los rivales de mayor jerarquía en el torneo. Debido a la alta demanda prevista, los precios para este enfrentamiento son más elevados. El partido está programado para el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey a las 16h00, con los siguientes valores:

Categoría 1: USD 700

Categoría 2: USD 500

Categoría 3: USD 265

Con esta actualización, los aficionados ya pueden completar su registro en la página oficial de la FIFA para participar en el sorteo de entradas.

Esta fase promete convertirse en una de las más concurridas rumbo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, donde se anticipa una fuerte demanda por presenciar los encuentros de la selección ecuatoriana.