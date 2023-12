Emelec toma el pago de Aníbal Chalá como adelanto del costo de su transferencia

El caso de Anibal Chalá no parece haber llegado a su fin, después de que el jugador haya publicado su postura de que pagaron su cláusula de rescisión por USD 80 mil, pero desde Emelec niegan esa versión.

La noche de este miércoles, 20 de diciembre, Chalá publicó un comunicado en el que señala que pagó USD 80 mil para salir del plantel con su pase en mano, pero el abogado de Emelec, Guillermo Bajaña, negó que ese sea el caso.

La postura del Bombillo es aceptarla salida del jugador, pero quieren alrededor de USD 600 mil para permitir su venta, y no los USD 80 mil que Chalá depositó.

“Emelec recibirá el valor en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como adelanto de una transferencia futura (si otro club quiere su pase)”, comentó el abogado de Emelec a radio La Redonda.

También, señaló que Emelec no ha sido notificado por la FEF, sino solamente un mensaje de Chalá que les indicó que ya se pagó el valor en la Federación. No obstante, ellos aún no han cobrado el valor.

Incluso mencionó que se comunicaron con la FEF para darles su postura, de usar la opción de compra y por las condiciones del contrato.

Por el momento, la situación de Chalá no se ha aclarado, pero no vestiría la camiseta de Emelec para la temporada 2024.