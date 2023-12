Aníbal Chalá rescindió su contrato con Emelec, ¿se acerca a Barcelona?

El tema entre Emelec y Aníbal Chalá tiene un nuevo capítulo en su historia, ya que tras la oficialización de los azules con la adquisición de los derechos deportivos del lateral-extremo ecuatoriano hasta el 2027, hay una novedad.

Según detalla el periodista, Gabriel Solorzano, el jugador activó una cláusula unilateral para poder romper el contrato y desvincularse formalmente de la escuadra guayaquileña.

"El jugador pagó la cláusula en la FEF (80 mil dólares) y rescindió contrato de forma unilateral (podía hacerlo desde el 15 de diciembre hasta el 31 de Enero)", informó Solorzano.

Por otro lado, existe como rumor de mercado que Chalá estaría en la mira de Barcelona SC, y que parte de su razón por la cual salió de Emelec, era para poder negociar sin problemas con los amarillos.

Por su parte, el abogado Guillermo Bajaña en representación del Club Sport Emelec en una entrevista en radio Redonda dio a conocer que el cuadro azul hará respetar el contrato actual que tiene el equipo con Chala. Además, que el club no ha sido notificado por Liga Pro acerca de esa situación.

"Quien quiera contar con el jugador, deberá pagar los valores económicos, para hacerse con los derechos de él para la temporada 2024, Existe un contrato (con Emelec). Y se debe respetar eso. Se trata de cumplir y hay salidas en el contrato", señaló el jurista.

Una frase clave en el tema, fue cuando Bajaña lamentó no poder contar con Chalá: "Sí, estamos tranquilos. Sin embargo, sí nos da pena no contar con él, porque es un buen jugador” dejando de manera confirmada la no continuidad del jugador."