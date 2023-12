Paolo Guerrero, sobre su continuidad en Liga de Quito: “Me mandaron una propuesta que no me convenció”

Paolo Guerrero no pudo tener su mejor temporada con Liga de Quito en sus registros personales, pero consiguió la Copa Sudamericana y la Liga Pro; sin embargo, su renovación de contrato no sería tan fácil.

El delantero peruano firmó a mitad de año con Liga de Quito, hasta final de diciembre, por ende ya ha tenido las primeras conversaciones para su continuidad con la dirigencia, pero es algo que no está en sus manos.

“A mí me encantaría jugar en Liga en el 2024, la última palabra yo no la tengo, si fuese dueño del club yo mismo me contrataría”, comentó el delantero a Área Deportiva.

La oferta que le ha presentado los Albos sería por un año de contrato, y mencionó que tiene margen para el salario que va a recibir; sin embargo, no le convenció la primera propuesta.