Liga de Quito presentó a Paolo Guerrero como su nuevo delantero, para disputar la segunda etapa del campeonato ecuatoriano y los octavos de final de la Copa Sudamericana. El atacante firmó un contrato con Liga de Quito por seis meses con opción a una temporada más.

Guerrero salió y pisó por primera vez el césped del estadio Rodrigo Paz Delgado como jugador de Liga de Quito, en medio de juegos pirotécnicos y del cántico más popular de la hinchada alba, el famoso: “Yo te daré Liga hermosa...”.

"Muchas gracias por venir y quiero empezar saludando, como corresponde, al activo más importante del club, que son ustedes, la mejor hinchada del país", con esta declaración inició el evento Isaac Álvarez, presidente de Liga.

Luego, Guerrero tuvo la oportunidad de saludar a la hinchada de Liga de Quito. "Me siento muy feliz de estar acá. Es lo que todos queremos, salir campeón. Los títulos dejan huella en las instituciones, sobre todo en un club tan grande, como Liga".

"Trabajaré mucho para lograr muchos éxitos en este club, que es lo que yo y los hinchas quieren. No me esperaba este recibimiento, muchas gracias a los compañeros y hasta excompañeros que están presentes, incluso con algunos me enfrenté. Solamente me queda retribuir en el campo con esfuerzo y sacrificio todo el cariño que me están demostrando aquí", mencionó el nuevo delantero de Liga de Quito.

