Ministerio del Deporte actuaría de la misma forma que con El Nacional si Barcelona no logra el registro de su directiva

El ministro del Deporte, Andrés Guschmer, habló en exclusiva para Ecuavisa sobre el tema que ha sacudido al barcelonismo, tras darse a conocer que no se admitió el registro de la directiva comandada por Antonio Álvarez, debido a varios incumplimientos dentro del proceso de elección.

Guschmer reafirmó que en la actualidad BSC cuenta con 10 días para demostrar y justificar las observaciones realizadas por el Ministerio y así poder registrar, si esto no llega a ser así, el club quedará en acefalía.

Lea: Si Barcelona no resuelve todas las observaciones del Ministerio del Deporte quedará en acefalía

"El día de ayer la Unidad de Asuntos Deportivos devolvió la solicitud de inscripción de registro que la directiva que encabeza Antonio Álvarez dejó la semana pasada, esta entró en revisión y el lunes se entregó un documento donde se hacen ciertas observaciones a la solicitud de registro, y a partir de ahora se expresa que Barcelona tiene 10 días para poder demostrar y subsanar los puntos que fueron observados", empezó hablando el ministro.

Sobre los responsables de registrar, Guschmer asegura que está en manos de Barcelona poder argumentar a su favor y demostrar su validez dentro del proceso: "Lo cierto es que está en ellos poder demostrarlo, son facultades puestas a nivel dirigencial, en caso de que llegue parcialmente subsanado, nuevamente Asuntos Deportivos deberá enviar un oficio al club".

¿Quién representa al club? Guschmer fue claro: "Barcelona no tiene directiva registrada, su dirigencia no está reconocida, pero está en un plazo de máximo 10 días, porque muchos se preguntan es si están en acefalía, lo cierto es que todavía tienen un plazo para poder responder, a partir de este tiempo, automáticamente si es que no consigue ser registrada, haremos lo mismo que hicimos con El Nacional, Asuntos Deportivos comunicará a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que uno de sus clubes se encuentra sin representación jurídica".

Sobre el pedido del Ministerio para que El Nacional llame a elecciones, ya se cumplen 15 días desde que se notificó a la FEF y sobre el caso Guschmer dice: "espero que la FEF esté trabajando para delimitar la normativa, estamos en contacto permanente con la Federación, no lo vemos con un desinterés de parte de ellos".

Mientras Barcelona no tenga directiva oficial, no podrá fichar ni firmar a ninguna contratación hasta la fecha estipulada, siendo una desventaja deportiva frente a otros clubes que pretendan reforzarse para el 2024 en el mercado de pases.