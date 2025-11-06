Emelec tiene un nuevo gerente deportivo para cerrar el 2025

Emelec realizó una reforma a la estructura institucional para el cierre de la temporada, después de que el bombillo confirmó la llegada de un nuevo gerente deportivo.

Desde la llegada de Jorge Guzmán a la presidencia, el club contó con Óscar Cortez y Miguel Falero como gerentes deportivos, pero ambos salieron de la institución por diferencias.

Luego, la Comisión de Fútbol con José Valverde en el cargo se encargó del área deportiva; sin embargo, hace pocos días fue despedido y Jorge Guzmán asumió sus funciones.

Ahora, Emelec contará con la llegada de Edison Baldeón a la gerencia deportiva, después de ser visto en el último entrenamiento de este jueves 6 de noviembre, según reportó el periodista Javier Ruiz.