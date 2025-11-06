Fútbol Nacional
Emelec tiene un nuevo gerente deportivo para cerrar el 2025

Emelec contará con un nuevo gerente deportivo, tras las salidas de Óscar Cortez y Miguel Falero, además de los cambios de Jorge Guzmán en la Comisión de Fútbol.

   
    Emelec tiene un nuevo gerente deportivo para el 2025.( Redes sociales )
Emelec realizó una reforma a la estructura institucional para el cierre de la temporada, después de que el bombillo confirmó la llegada de un nuevo gerente deportivo.

Desde la llegada de Jorge Guzmán a la presidencia, el club contó con Óscar Cortez y Miguel Falero como gerentes deportivos, pero ambos salieron de la institución por diferencias.

Luego, la Comisión de Fútbol con José Valverde en el cargo se encargó del área deportiva; sin embargo, hace pocos días fue despedido y Jorge Guzmán asumió sus funciones.

Ahora, Emelec contará con la llegada de Edison Baldeón a la gerencia deportiva, después de ser visto en el último entrenamiento de este jueves 6 de noviembre, según reportó el periodista Javier Ruiz.

Edison Baldeón será el nuevo gerente deportivo de Emelec.
Edison Baldeón será el nuevo gerente deportivo de Emelec. ( Redes sociales )

Baldeón se encargará de las responsabilidades claves en ámbitos logísticos, contractuales y operativos de la institución.

Edison tiene experiencia previa en funciones similares en Delfín SC, tras destacar por su gestión administrativa y apoyar en la planificación deportiva.

De esta forma, Emelec busca empezar a planificar la próxima temporada, además de darle seguridad a los futbolistas por los sueldos impagos.

