En este 2024, César Avilés se convirtió en el nuevo presidente de Emelec, después de la salida de José Pileggi, pero muchos hinchas no están contentos con el directivo y piden su retiro.

Al momento, cuatro jugadores han notificado al club que no seguirán en el equipo, algo que ha molestado a los fanáticos por su manejo con el plantel.

No obstante, Avilés no se ha vuelto a pronunciar por la salida de los jugadores; sin embargo, en redes sociales, no se han olvidado de comentarios del actual presidente.

Pues en el 2012, Avilés criticaba a la directiva de Nassib Neme, además de lamentar el armado del equipo y de la presencia de Marlon de Jesus.