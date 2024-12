Cristian Erbes se irá de Emelec luego de rechazar la oferta de renovación y volverá a su país para militar en la Segunda División.

Erbes, de 34 años, llegó a inicios de la temporada para reforzar el medio campo, sin embargo fue irregular y perdió terreno en la titularidad en medio de la campaña.

Ahora, Erbes firmará con el Club Atlético San Miguel de su país, informó César Luis Merlo en sus redes sociales.

Lea: Cristian Erbes: “Yo con este cuerpo técnico no tengo ganas de seguir en Emelec”

El Pichi, como es apodado el veterano jugador venía tomando distancia del cuadro azul asegurando que: "Yo con este cuerpo técnico no tengo ganas de seguir, una de mis condiciones fue esa. La he pasado muy mal, no me siento cómodo, y creo que no es lo mejor para la institución".

Erbes tomó la decisión y rechazó cualquier posibilidad de negociar una renovación.

Emelec queda afectado ya que al no poder fichar, sigue sufriendo la salida de varios jugadores del plantel.

Los azules no jugarán torneo internacional el próximo año.