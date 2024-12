Cristian Erbes: “Yo con este cuerpo técnico no tengo ganas de seguir en Emelec”

Emelec vive momentos inestables con la directiva y el cuerpo técnico, pero uno de los futbolistas puso una dura condición para firmar su renovación y seguir en el 2025.

Pues, Cristian Erbes le mencionó al presidente del bombillo, César Avilés, que solamente seguirá en el plantel si el cuerpo técnico de Leonel Álvarez se va del club.

“Yo con este cuerpo técnico no tengo ganas de seguir, una de mis condiciones fue esa. La he pasado muy mal, no me siento cómodo, y creo que no es lo mejor para la institución.”, explicó Erbes al periodista Ronald Pin.

El futbolista argentino agregó que “nos da vergüenza haber salido últimos y nunca se habló de que jugábamos mal, siempre se le echó la culpa a la dirigencia, que sí tiene sus responsabilidades por los errores que hay a la hora del pago”

En la misma línea, el pichy siguió culpando al cuerpo técnico de Leonel Álvarez por no salir a ganar y no cumplir los objetivos de clasificar a la Copa Sudamericana.