Segundo Alejandro Castillo habló de los posibles fichajes de Barcelona SC para el 2025

Barcelona SC no alcanzó a llegar a la final de la Liga Pro y pelear el título, pero Segundo Alejandro Castillo consiguió la clasificación a la Copa Libertadores 2025 y ya piensa en los fichajes del siguiente año.

El presidente de los toreros, Antonio Álvarez, ya ratificó de palabra para su renovación de contrato, pero aún no ha firmado una extensión; sin embargo, el mortero tiene confianza.

"Todavía no he firmado el contrato. Es algo que no me preocupa... Estoy enfocado en los jugadores que puedan venir en este mercado de pases”, explicó Castillo a El Canal del Fútbol.

A lo que aclaró que "hemos hablado con el presidente todo este tiempo. Siempre dejamos para esta fecha, porque queríamos enfocarnos en los partidos. Lo que más me preocupaba era que el equipo tenga mejor funcionamiento, para rematar de mejor el manera el torneo. No pudimos llegar a la final, pero el equipo hizo el esfuerzo. Esperemos en 2025 competir mejor", dijo el exfutbolista.