Independiente del Valle quedó campeón del Torneo Nacional sub 13 y sub 15

Más tarde, Independiente volvió a vencer al conjunto machaleño por 5-0 en la categoría sub 15 para hacerse con el título.

El cuadro del Valle goleó por 4-1 al Orense en la final sub 13 , después de que mostraron superioridad durante el encuentro

Este viernes 6 de diciembre fue un brillante día para las categorías formativas de Independiente del Valle , pues los rayados quedaron campeón del Torneo Nacional sub 13 y sub 15 .

Los dos partidos se disputaron en el estadio La Cocha de Latacunga.

Lea más: Iván Hurtado se ofreció para dirigir a Emelec en el 2025

Este no es la última vez que los clubes se van a enfrentar, pues Independiente y Orense jugarán la final sub 19 este sábado 7 de diciembre.

De esta forma, los rayados pueden ser campeones de las sub 13, sub 15, sub 19 y el torneo mayor.