Jorge Célico dio su versión post salida de la Universidad Católica, calificándolo de "sorpresa" ya que esperaba renovar luego de trabajar por casi catorce años divididos en dos periodos.

"Mi contrato con Universidad Católica vencía al final de la temporada, ayer me comunicaron que no se iba a renovar el vínculo y me sorprendió porque no me lo esperaba", contó el entrenador en el programa Área 88 de Radio Activa.

Célico reconoció que, "me duele en el alma, porque es un club al que quiero mucho".

Sobre su rendimiento, Célico apuntó que tuvo un buen equipo, pero: "yo competía con muy buenos equipos. No tuve equipo para ser campeón".

"Quiero ir a un equipo que me permita ser campeón", ponderó Célico virando la página.