Nassib Neme descartó un regreso a Emelec como presidente

En medio de las entrevistas, Nassib escuchaba el pedido de los hinchas que estaban presentes y le pedían su regreso a la directiva del bombillo; no obstante, se mostró claro en no volver.

“ Ya pasó mi tiempo en Emelec, no puedo estar regresando muchas veces . Tuve una segunda vuelta y fui muy feliz en el club, pero ya pasó”, aclaró Neme.

También, Neme fue consultado sobre el trabajo de la actual directiva y la salida de Pileggi, pero no entró a detalles.

“No puedo opinar si deben salir, porque no estoy involucrado en el día a día del club y no sé lo que está sucediendo”, aclaró el exdirectivo.

Finalmente, Neme le agradeció el cariño a sus hinchas y los pedidos de su regreso, pero aclaró que no piensa en volver.