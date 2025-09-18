Fútbol Nacional
El Clásico del Astillero tuvo menos de 10 mil asistentes pagados en el estadio George Capwell

A pesar de la gran cantidad de hinchas que se vieron en el estadio George Capwell para el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC, el acta de sanciones registró menos de 10 mil asistentes pagados.

   
    Emelec reportó 9 610 asistentes pagados en el Clásico del Astillero.( API )
El Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC, que se disputó por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, contó con la presencia de bastantes hinchas, pero el acta de oficial no lo registró.

El estadio George Capwell estaba en su mayoría repleto, excepto la platea baja de la General Avenida Quito, que estaba suspendida; sin embargo, el acta oficial del partido sorprendió con un dato.

Según el dato de la LigaPro, el Clásico del Astillero entre Emelec vs. Barcelona SC contó con 9 610 asistentes pagados para el enfrentamiento.

Emelec cayó ante Barcelona SC en el Clásico del Astillero de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.
Emelec cayó ante Barcelona SC en el Clásico del Astillero de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim. ( API )

Sin embargo, durante más de las cuatro horas de la cobertura del encuentro, la plataforma zapping registró un total de 865 794 visualizaciones.

Durante el encuentro se vio con una gran cantidad de hinchas, el número de los asistentes depende de los boletos pagados, pues los socios, propietarios o cortesías no cuentan

Ahora, Emelec jugar los siguientes cuatro partidos sin público en el estadio George Capwell; mientras que otros dos encuentros se disputarán con la bandeja de la general avenida Quito suspendida.

